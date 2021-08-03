تراند الفن: 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:20 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 10 زيارة

مصراوي- د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد. وأشار تقرير اللجنة إلى أن حالات الإصابة الجديدة تتضمن رياضية يونانية تشارك في سباقات السباحة الفنية، لكن دون الكشف عن اسمها. ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 294 حالة من بينهم 25 رياضيا.

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