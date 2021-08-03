تراند الفن: «كورونا» يعود إلى الصين.. تسجيل 90 إصابة جديدة وفرض إغلاق على ملايين السكان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:20 صباحاً - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين: إن بر الصين الرئيسي سجل 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 98 حالة قبلها بيوم.

وأوضحت اللجنة أن 61 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 55 إصابة محلية قبل يوم، وسجلت 41 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93193 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وقال لي تاو وهو، مسؤول بحكومة مدينة ووهان وسط الصين إن المدينة، التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر 2019، ستخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وتأتي الإجراءات بعد أن سجلت المدينة ثلاث حالات عدوى محلية يوم الثاني من أغسطس.

وفي أواخر عام 2019، كانت ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة مهد فيروس كورونا، حيث يعتقد أنه خرج منها ثم انتشر إلى أنحاء الصين والعالم.

وفرضت الصين إغلاقا طال ملايين السكان ومنعت التنقل الداخلي وأجرت فحوصا واسعة في الأيام القليلة الماضية، سعيا لوقف أكبر تفش للفيروس منذ أشهر.

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