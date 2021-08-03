تراند الفن: نرمين الفقي تنشر صورتين جديدتين على “إنستجرام”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 08:20 صباحاً - أدمن ‏51 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نرمين الفقي صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” من أحدث ظهور لها. وظهرت نرمين في الصور مرتدية “برنيطة” على رأسها، خلال تواجدها بأحد الأماكن الساحلية. ومن ناحية أخرى، شاركت نرمين الفقي في رمضان الماضي 2021، في مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل. كما شاركت في مسلسل “ضل راجل” بطولة الفنان ياسر جلال.



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