تراند الفن: محمد متولي يتأهل لنصف نهائي المصارعة بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:19 صباحاً - كتب- عمر قورة: حقق محمد متولي أول انتصار لمصر في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” المقامة حاليا في اليابان حتى الثامن من شهر أغسطس الجاري. وفاز المصارع المصري على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش في ثمن نهائي منافسات وزن 87 كجم مصارعة رومانية عدم التكافؤ بنتيجة 9-1. وكان البيلاروسي ماسكيفيتش احتل المركز الثاني في بطولة أوروبا 2021. وبهذا الفوز، يتأهل محمد متولي إلى ربع نهائي المصارعة الرومانية وزن 87 كجم أمام الكوبي دانييل جريجوريتش إيتشفاريا. وفي مواجهة الدور ربع النهائي، تمكن محمد متولي من الفوز على دانييل جريجوريتش بنتيجة (4-0). وتأهل متولي إلى نصف النهائي ليضرب موعدا أمام المجري فيكتور لورينكر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.