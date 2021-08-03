تراند الفن: مربع ذهبي جديد.. كيشو إلى نصف نهائي المصارعة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:19 صباحاً - كتب- عمر قورة: فاز محمد إبراهيم “كيشو” على الكوري هانسو ريو بنتيجة 7-6 في دور الـ16 من منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو. وبهذا الفوز، يتأهل المصارع المصري إلى ربع النهائي لمواجهة الأرميني أسلانيان كارين. وكان بطل العالم 2017 هانسو ريو فاز على الجزائري عبد الملك أمرابط. وفي مواجهة ربع النهائي أمام أسلانيان كارين، تمكن كيشو من تحقيق انتصار جديد مستفيدا من وجود إنذار لمنافسه بعد نهاية المباراة بالتعادل (7-7). وتأهل المصارع المصري إلى نصف نهائي المصارعة الرومانية وزن 67 كجم ليضرب موعدا مع الأوكراني بارفيز ناسيبوف. وباتت هذه البطاقة هي الثانية لمصر في المربع الذهبي لمنافسات المصارعة بالأولمبياد بعد فوز محمد متولي في ربع نهائي منافسات وزن 87 كجم.

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