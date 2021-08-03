تراند الفن: بايدن يعلن وقوف الولايات المتحدة مع كندا لإطلاق سراح محتجزيها بالصين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:18 صباحاً - أدمن ‏35 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

واشنطن-(أ ش أ): أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلاده بالوقوف بقوة مع كندا لتأمين إطلاق سراح مواطنين كنديين محتجزين بالصين. وقال البيت الأبيض – في بيان اليوم الثلاثاء – إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بايدن وبين جاستن ترودو، رئيس الوزراء الكندي ، حيث أدان خلاله احتجاز المواطنين الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، المحتجزين لدى الصين بصورة ، يعتبرها البيت الأبيض تعسفية. كما ناقش بايدن وترودو التعاون الاقتصادي الثنائي والالتزام المشترك بتعزيز المرونة والتنافسية للاقتصادين الأمريكي والكندي، وشددا على التوافق الوثيق والصداقة بين البلدين.

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