تراند الفن: إنجاز تاريخي.. مهاب مهيمن إلى نهائي الغطس في طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:18 صباحاً - كتب- عمر قورة: تأهل البطل المصري مهاب مهيمن إلى نهائي منافسات الغطس 3 متر منصة متحركة (فردي رجال) في أولمبياد طوكيو 2020. واحتل مهاب المركز الـ11 في نصف النهائي بعدما حصد إجمالي 408.85 نقطة، ليتأهل إلى النهائي في إنجاز تاريخي. ويتأهل للنهائي أفضل 12 متسابقا من أصل 18، حيث قام كل لاعب بـ6 محاولات، يتم جمع نقاطهم ليتأهل أول 12. وجاءت نقاط كهاب مهيمن كالتالي: مهاب مهيمن حصد 72.85 نقطة في الجولة الأولى ليحتل المركز الثامن. مهاب مهيمن حصد 85 نقطة في الجولة الثانية ليحتل المركز الثاني. مهاب مهيمن حصد 69.30 نقطة في الجولة الثالثة ليحتل المركز العاشر. مهاب مهيمن حصد 56 نقطة في الجولة الرابعة ليحتل المركز الـ16. مهاب مهيمن حصد 64.50 نقطة في الجولة الخامسة ليحتل المركز الـ13. مهاب مهيمن حصد 61.20 نقطة في الجولة السادسة ليحتل المركز الـ15.

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