تراند الفن: اليوم.. الحكم على متهمين في قضية اقتحام قسم أطفيح

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 06:18 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة
كتب- رمضان يونس:
تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “اقتحام مركز شرطة أطفيح”.
كانت المحكمة قضت سابقًا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة “غيابيًا”، كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا “حضوريًا”.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.
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