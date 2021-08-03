تراند الفن: محاكمة ربة منزل ونجليها بتهمة قتل زوج والدتهما العرفي بالعمرانية.. اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:17 صباحاً - أدمن ‏59 دقيقة مضت حوادث وقضايا 16 زيارة

كتب- رمضان يونس: تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، محاكمة ربة منزل ونجليها في اتهامهم بقتل زوجها العرفي. وفي وقت سابق أحال رئيس النيابة العامة بالجيزة المستشار يحيى فريد الزارع، ربة منزل ونجليها المتهمين في القضية رقم 16687 لسنة 2020 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5847 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنائية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في أواخر شهر نوفمبر العام الماضي، بدائرتي العمرانية ومركز دمياط ورأس البر بمحافظتي الجيزة ودمياط قتلوا المجني عليه” محمود. ا”، عمدا مع سبق الإصرار والترصد؛ حيث أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلافات مالية بينهم وأعدوا “حجر” وانهالوا عليه ضرباً بالأيادي وكبلوا قدماه وكتموا أنفاسه قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا له إصابات أودت بحياته في الحال.

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