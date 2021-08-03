تراند الفن: “خط أحمر”.. نوال الزغبي توجه رسالة لنجوى كرم بعد طرح “مغرومة 2”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 05:17 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: وجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، رسالة لمواطنتها المطربة نجوى كرم، بعد طرح أغنيتها الجديدة “مغرومة 2”. وكتبت نوال، عبر حسابها على موقع “تويتر”: “نجوى كرم خط أحمر.. كل الحب والاحترام.. ألف مبروك الأغنية الجديدة ودائما حليفك النجاح”. وطرحت نجوى كرم، قبل أيام، نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة “مغرومة”، بفيديو كليب يحمل توقيع المخرج حسن غدار، مع ظهور خاص للفنان السوري معتصم النهار. وكانت نجوى كرم قد أصدرت أغنية “مغرومة” من كلمات عصام زغيب، وألحان جوزيف جحا سنة 1998، وحققت الأغنية شهرة واسعة في ذلك الوقت، لتفاجئ جمهورها بعد 23 عاماً، بنسخة جديدة منها في 2021، من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع داني حلو وإنتاج “روتانا”.

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