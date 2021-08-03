تراند الفن: اليوم.. “الزراعة” تنظم ورشة عمل تدريبية حول دور الري الحديث في تحقيق التنمية المستدامة

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 04:16 صباحاً - أدمن 6 دقائق مضت أخبار مصر 7 زيارة
كتب- أحمد مسعد:
تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE، بعنوان: الرى الحديث لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية هذه الورشة، في دعم المشروع القومي لتطوير وتحديث الري تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في التوعية بأهمية هذا المشروع والفوائد والمزايا التي تعود على المزارعين، نتيجة للتحول الى نظم الري الحديث، في زيادة دخولهم، وإنتاجيتهم، فضلًا عن ترشيد استخدامات المياه، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.
وأوضح عزوز أنه سيتم خلال ورشة العمل استعراض عدد من الموضوعات منها المشروع القومي لتطوير وتحديث الري في ضوء الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030، والتغيرات المناخية وإدارة المياه، فضلًا عن محاور ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، ومشروعات تطوير الري الحقلي.
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