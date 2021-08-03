تراند الفن: رغم تلقيه اللقاح .. إصابة السيناتور ليندسي جراهام بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:15 صباحاً - واشنطن-(د ب أ):
أعلن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز ليندسي جراهام مساء أمس الإثنين ثبوت إصابته بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.
وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا إنه بدأت تظهر عليه “أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا” مساء السبت وتوجه إلى الطبيب يوم الإثنين، مضيفا أنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام.
وكتب جراهام في تغريدة عبر موقع تويتر: “أشعر وكأنني مصاب بعدوى في الجيوب الأنفية وفي الوقت الحالي أعاني من أعراض خفيفة”.
وأضاف: “أنا مسرور للغاية لأنني تلقيت اللقاح لأنه لولا التطعيم حتما كنت سأشعر بأعراض غير التي أشعر بها الآن. وكانت أعراضي ستصبح أسوأ بكثير”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.