تراند الفن: واشنطن: الرد على إيران سيكون جماعيًا بعد هجومها على ناقلة نفط إسرائيلية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:15 صباحاً - وكالات
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن الرد على استهداف إيران لناقلة النفط الإسرائيلية في بحر العرب سيكون “جماعيًا”، حسبما ذكرت “سي إن إن” عربية.
وأشار وزير الخارجية الأمريكية، إلى أن بلاده على اتصال وتنسيق وثيقين جدًا مع بريطانيا وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى.
وقال إنه غير متأكد مما إذا كان هذا التصرف جديدا على إيران أو أنه يدل على أي شيء بطريقة ما عن الحكومة الجديدة التي تولت السلطة في البلاد.
وتابع أن هذا الهجوم يظهر أن إيران تواصل التصرف بشكل غير مسؤول عندما يتعلق الأمر بتهديدات كهذه للملاحة والتجارة في المياه الدولية.
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