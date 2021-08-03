تراند الفن: محمد هنيدي يكشف مصير الجزء الثاني من “صعيدي في الجامعة الأمريكية”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:15 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف الفنان محمد هنيدي، مصير تقديم الجزء الثاني من فيلمه الشهير “صعيدي في الجامعة الأمريكية” والذي تم إنتاجه عام 1998.

وقال هنيدي، في اللايف الأول له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “والله اتكلمنا كتير أوي في موضوع الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية، بس الأخبار الأكيدة عنه أنه لسه مبدأناش فيه”.

“صعيدي في الجامعة الأمريكية” بطولة النجوم: محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، وغادة عادل وغيرهم، تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

ومن جانب آخر، ينتظر النجم محمد هنيدي طرح فيلمه “الإنس والنمس”، بدور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس الجاري.

“الإنس والنمس” بطولة النجوم: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي وغيرهم، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.