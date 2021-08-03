تراند الفن: هل ترغب في التخلص من دهون البطن؟.. إليك بعض الحيل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:15 صباحاً - كتبت- أسماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة دهون البطن، لكن هناك العديد من الحيل والأسرار التي يمكنك القيام بها، للتخلص من هذه الدهون، والحصول على وزن مثالي ورشيق.

لذلك في التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز هذه الحيل والأسرار، وفق ما أوضحته الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، فيما يلي:

– الحرص على تناول كمية جيدة من البروتين والألياف.

– تجنب تناول الأطعمة والعصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

– الاهتمام بتناول كمية كافية من المياه يوميا.

– تناول الشاي الأخضر، والنشويات المعقدة.

– أخذ قسطا كافيا من النوم لمدة 7- 9 ساعات.

– من الضروري تناول الدهون الصحية باعتدال.

– الحرص على الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية.

– ممارسة تمارين المقاومة، والتمارين الهوائية.

– استهلاك المزيد من الخضروات والبروتينات.

– استخدام العسل الأبيض في التحلية بدلا من السكر.

– يفضل استخدام دائما ملعقة صغيرة أثناء تناول الطعام.

– ينصح بضرورة تناول الطعام ببطء، ومضغه جيدا.