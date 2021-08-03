تراند الفن: أمين الفتوى: الزواج العرفي في وجود الوليّ والأهل حلال شرعًا

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 03:15 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت الدين والحياة 11 زيارة
كتبت – سماح محمد:
تلقى الدكتور عويضة عثمان – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية – سؤالًا من احد متابعي البث المباشر للدار يقول: “الزواج العرفي حلال ولا حرام؟”، قائلا إن الزواج العرفي يجوز في حالة وجود الولي والشهود والعائلة فيتم بهذا الإشهار والإعلان مع وجود مظاهر الفرح والقبول.
وتابع عثمان من خلال البث المباشر المذاع عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك أن المحرم في هذا النوع من الزوج هو انخلاع اثنين دون باقي أفراد عائلتهما وكتابة ما يسمى بالعقد العرفي اعتقاداً منهما بأنه حلال، ولكنه محرم لافتقاده داخل العائلات مع بعضها البعض وكذلك الإشهار والقبول.
وأكد أمين الفتوى أن الزواج العرفي في وجود الولي والشهود ومع وجود الإشهار والقبول حلال شرعاً، وإن كان الأفضل في هذا الأمر أن يكون العقد موثقا لضمان حقوق الزوجين والأبناء فيما بعد، صيانة للحقوق واستكمالا للهيئة الشرعية، واحتراما لقدسية هذا العقد “الميثاق الغليظ”.
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