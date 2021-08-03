تراند الفن: مباحثات سعودية جزائرية حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - أدمن ‏42 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة

الرياض – (أ ش أ): أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر رمطان لعمامرة، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيراً لخارجية الجزائر، معبراً عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وجرى خلال الاتصال، وفقا لقناة “العربية” الفضائية اليوم الإثنين، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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