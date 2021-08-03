تراند الفن: “الفلوس اللي بتجيلي من التيك توك حرام؟”.. تعرف على رد أمين الفتوى

كتبت – سماح محمد:

أرسلت إحدى متابعات البث المباشر لدار الإفتاء المصرية سؤالًا إلى الدكتور عويضة عثمان – أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية – تقول فيه: “ما حكم الفلوس التي تأتيني من التك توك هل هي حلال ولا حرام؟”، فأجاب فضيلته قائلا: ما تقدمينه هو ما يحدد حلال أو حرام هذا المال.

وتابع عويضة من خلال إجابته علي السؤال الوارد إليه عبر البث المباشر المذاع على الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: إذا كان المحتوى المقدم من خلال هذه القناة هادف ونافع فى أمور الدين والدنيا فإن ما يعود منه يكون حلال شرعاً ولا شيء فيه، أما إذا كان المحتوى المقدم به من المحرمات أو السلوكيات المعينة على الحرام، فبالتالي العائد من خلاله حرام شرعاً.

وأكد أمين الفتوى على ضرورة الحرص عند استخدام مثل هذه البرامج والتي انتشرت فى الاونة الاخيرة بين الناس وما لها من تأثير، فعلى من يستخدمها توخي الحذر وانتقاء ما يقدمه لعموم الناس، واتخاذ مثل هذه البرامج لتقويم بعضنا البعض والبعد كل البعد عن كل ما تخلق من تشوهات سلوكية واخلاقية بين الشباب.