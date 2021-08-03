تراند الفن: «مكافحة المخدرات»: القبض على مواطن تباهى ببيع مواد مخدرة على مواقع التواصل

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت أخبار السعودية 12 زيارة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح الرائد “النجيدي” أن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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