تراند الفن: اليوم.. إعادة 6 متهمين بقضية “فض اعتصام النهضة”

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - أدمن 52 دقيقة مضت حوادث وقضايا 14 زيارة
كتب- محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة”.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
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