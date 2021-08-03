تراند الفن: تخفيض المقدم والأقساط.. “إسكان البرلمان”: مبادرة التمويل العقاري تتيح تملك الشقق بأسعار في المتناول

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي المصري، وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تحقق الخير والنفع لجموع الشعب المصري، منوهاً أن العنوان الحقيقي لهذه المبادرة هو تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بنظام التمليك، وحل أزمة قيمة الأقساط الشهرية المرتفعة لتملك الوحدات السكنية، حيث تتيح المبادرة إمكانية تقسيط ثمن الوحدة السكنية على 30 عاماً بفائدة 3% سنويا متناقصة.

وأكد شكري في بيان اليوم الاثنين، أن المبادرة الجديدة سيساهم في حل أزمة أقساط الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال محورين، المحور الأول هو أن قيمة القسط الشهري بعد تفعيل المبادرة أصبحت قليلة وبسيطة ومع مرور الزمن نجد أن قيمة القسط تنخفض خاصة في ظل تضاعف الرواتب والأجور، وتصل الأقساط الشهرية إلى حوالى 1200 جنيه شهرياً لمحدودى الدخل، وما بين 3600 وحتى 4600 جنيه لمتوسطي الدخل على 30 عاماً.

وأضاف أن المحور الثاني للمبادرة والأكثر أهمية هو تخفيض حجم المقدم للمواطنين ليصل إلى 10% لمحدودي الدخل لسعر الوحدة بحد أقصي 350 ألف جنيه، و15% لمتوسطي الدخل لسعر الوحدة بحد أقصي 1.1 مليون جنيه، و20% لمتوسطي الدخل لسعر الوحدة بحد أقصي 1.4 مليون جنيه، لتحقق المبادرة النفع الكلي للمواطنين المشاركين فيها.

وأوضح شكري أن ثمن مقدم الحجز للمواطنين محدودي الدخل لاستلام الوحدات السكنية هو 35 ألف جنيه، ويعتبر المقدم مغري للغاية في ظل ظروف المعيشة حاليًا، كما أن الوحدات ستكون جاهزة وكاملة التشطيب وصالحة للسكن وقابلة للتسجيل.

وأشار شكري إلى أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري دعمت بشكل كبير متوسطي الدخل، حيث أنهم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع وتعتبر هذه الشريحة هى عماد والمحرك الأساسي للدولة، حيث تتجاوز شريحة متوسطي الدخل ما بين 40 إلى 50% من سكان مصر، ووفرت المبادرة لهم سداد مقدمات بسيطة بنسبة 15% و20% بمتوسط مقدمات تتراوح مابين 160 إلى 280 ألف جنيه حسب سعر الوحدة السكنية.

ونوه شكري إلى أن قيام الدولة بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لدعم مبادرة التمويل العقاري الجديدة، سيحدث نقلة كبيرة في سوق العقارات وتحقيق رواج كبير على شراء الوحدات السكنية، ومن الممكن أن تغير هذه المبادرة إستراتيجية المطورين العقاريين في عملية البناء لتوفير وحدات سكنية تتماشى مع شروط المبادرة.