تراند الفن: إيران تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا اليومية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - طهران – (بي بي سي)
سجّلت إيران حصيلة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت التي بلغت 37 ألفًا لأول مرة الاثنين، وفقًا لوزارة الصحة وكذلك عدد وفيات يومية قياسية خلال ثلاثة أشهر.
وسجّلت الوزارة 37189 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد التراكمي للحالات منذ بدء تفشي الوباء إلى 3,940,708.
وهي المرة الرابعة التي تسجل فيها ايران عدد إصابات قياسيًا خلال أسبوعين في ما وصفته السلطات بأنه “الموجة الخامسة” من الوباء.
وسجّلت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة كوفيد-19، 411 وفاة جديدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 91407 وفقًا للوزارة.
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