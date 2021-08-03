تراند الفن: سامو زين: شيكابالا أعظم لاعب مصري في التاريخ

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:14 صباحاً - أدمن 39 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 10 زيارة
كتب- عبدالفتاح العجمي:
التقى الفنان سامو زين، بقائد نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، أثناء تواجدهما في أحد فنادق الإسكندرية.
ونشر سامو زين، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، صورته مع شيكابالا، وعلّق: “أعظم لاعب مصري في التاريخ، النجم الذهبي الساحر الذي لن يتكرر شيكابالا، زملكاوي”.
كما نشر مقطع فيديو آخر مع شيكابالا وبعض نجوم نادي الزمالك.
ومن جانب آخر؛ كان الفنان سامو زين قد نفى ما تردد من شائعات عن زواجه، مؤكدا أنه ليس مرتبطا هذه الفترة.
يذكر أن سامو زين طرح قبل أشهر أغنية “ست الناس” عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.
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