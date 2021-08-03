تراند الفن: استشاري: معظم وفيات «كورونا» من المصابين بأمراض مزمنة ولم يتلقوا اللقاح ( فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - كشف استشاري مكافحة الأوبئة الدكتور محمد حلواني، أن معظم حالات الوفاة الناتجة عن إصابات كورونا في المملكة هي لحالات لم تتلق لقاح كورونا ومن المصابيم بأمراض مزمنة.

وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة ” الإخبارية” أن أخطر ما يتعلق بكورونا، هي تلك الأعراض التي يتركها في الجسم حتى بعد الشفاء، مثل تأثر وظائف الرئتين أو الكلى أو الدماغ.

وأشار إلى ضرورة الحصول على اللقاح، والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية حتى بعد الحصول على التطعيم.

ولفت إلى أن مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة يرى أنه يجب إجراء فحص للأشخاص المخالطة حتى وإن كانوا حاصلين على جرعتين من اللقاح.

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