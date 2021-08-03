تراند الفن: موظف بمستشفى يطلب من أمير الجوف توضيح موقفه الصحي عبر تطبيق «توكلنا» (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر موظفاً يفاجئ أمير منطقة الجوف بطلبه موقفه الصحي عبر تطبيق “توكلنا”.

وأوضح المقطع المتداول ، موظف الاستقبال بمستشفى محافظة طبرجل وهو يفاجئ أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بطلب تطبيق توكلنا للتأكد من أنه محصّن .

ويبين المقطع استجابة أمير الجوف للموظف، ويؤكد أن التعليمات الصحية تُطبق على الجميع دون أي استثناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.