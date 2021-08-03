تراند الفن: “إيقاف جديد قادم”.. لاعبة أثقال مصر تكشف كيفية توريطها في تهريب المنشطات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - كتب – أحمد شريف:

أكدت شيماء خلف لاعبة مصر في رفع الأثقال والمتوجة بفضية بطولة العالم في الوزن المفتوح، أن لاعبي مصر مهددون بالإيقاف لعامين أخرين بعد نهاية فترة الإيقاف الحالية.

وأشارت شيماء خلف في تصريحات عبر قناة النهار، إلى أن اتحاد رفع الأثقال السابق بقيادة محمود محجوب -المسؤول عن إدارة لجنة الاتحاد الحالية-، يعمل على منعها من التواجد في المعسكرات التي تقام حاليًا بسبب تقدمها بشكوى ضده.

وقالت شيماء خلف: “كنا متوجهين لمعسكر خارجي منذ فترة ومسؤولي اتحاد رفع الأثقال قاموا بتسليمنا 14 شنطة بهم مكملات غذائية وأبلغونا أنهم من أحد الرعاة”.

وأضافت: “أثناء تواجدنا في مطار القاهرة هاجمنا مسؤولي الجمارك وقاموا بتفتيش الشنط لأن شخص ما أبلغهم بما نحمل، واكتشفوا وجود 10 علب منشطات وسط المكملات، وكانوا يريدون تهربيها عن طريقنا”.

وأكملت: “توجهنا لوزارة الرياضة لتقديم شكوى، ومنذ ذلك الحين لا يتواجد أيًا منا في معسكرات رفع الأثقال، وقيل لي نصًا أنه طالما رئيس الاتحاد متواجد في منصبه فلن أشارك في أي معسكر”.

وأوضحت: “مصر مهددة بالإيقاف لعامين آخرين في رفع الأثقال، وسيتم إبلاغنا بالقرار منتصف سبتمبر القادم، وهذه كارثة أكبر من الإيقاف الحالي”.

واختتمت: “بعد إيقاف مصر، تلقيت عرضًا للتجنيس واللعب باسم قطر خلال الفترة الحالية وتحدث معي أحد المسؤولين في الدولة هناك، لكني رفضت وأبلغته بأنني لن أمثل إلا مصر”.