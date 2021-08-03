تراند الفن: إيران تدين بيانات واشنطن ولندن “التحريضية” وتعلن الرد بحسم على أي إجراء ضدها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - تل أبيب – (د ب ا)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “سعيد خطيب زاده”، أن إيران باعتبارها الدولة الضامنة للأمن في منطقة الخليج “الفارسي”، تدين البيانين المحرضين لكل من بريطانيا وامريكا، اللذين صدرا بتنسيق مدبر له ضد البلاد.

وكتب خطيب زاده في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاثنين : إن أولئك الذين التزموا جانب الصمت ازاء الهجمات الارهابية المتكررة ضد السفن الايرانية، عمدوا اليوم الى توجيه اتهامات واهية ضد إيران”بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وحذّر المتحدث باسم الخارجية، من أن أي مغامرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ستلقى ردا عاجلا وحاسما.

كانت بريطانيا والولايات المتحدة واسرائيل قد اتهمت إيران بتنفيذ الهجوم على ناقلة النفط ميرسير ستريت قبالة سواحل سلطنة عمان الاسبوع الماضي.

وأشار الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها “لبحث خطواتنا التالية، ونجري مشاورات مع حكومات بالمنطقة وخارجها بشأن اتخاذ رد مناسب، سيكون قريبا”.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين بضرورة اتخاذ إجراء فوري ضد إيران ردا على الهجوم ،وقال إن بلاده سوف تنتقم من أي شخص يسعى لإلحاق الأذى بها “في الزمان والمكان والطريقة” التي تختارها.

ولكن إيران نفت ضلوعها في الهجوم على الناقلة.