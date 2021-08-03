تراند الفن: الهاني سليمان: أصنف نفسي ضمن أفضل 3 حراس في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - كتب- علي البهجي:
أكد الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، أن يعتبر نفسه واحد من أفضل الحراس المتواجدين حاليا في مصر، ويسعى للتواجد في منتخب مصر قريبًا.
وقال سليمان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:” اصنف نفسي ضمن أفضل 3 حراس مرمى في مصر بجانب محمد الشناوي ومحمود جنش”.
وأضاف:”خلال الفترة الماضية أقدم مستويات جيدة مع الفريق ولذلك أجد نفسي ضمن أفضل 3 حراس في مصر حاليا بجانب محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمود جنش حارس الزمالك”.
وتابع:” الشناوي وجوده في الأهلي أكيد بيفرق لصالحه في ظل وجود جماهير وإعلام خلفه، لكن أيضا يملك شخصية كبيرة التي تظهر في المباريات المهمة”.
وأوضح، أن هناك بعض العوامل التي يجب أن تتوافر في الحارس الذي ينضم لمنتخب مصر ومن أهمها الشخصية القوية داخل الملعب”.
وأتم تصريحاته:” أحيانا أجد صعوبة في مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز ولا أهتم بلون قميص الفريق المنافس”.
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