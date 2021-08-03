تراند الفن: النشرة الدينية| هل يموت ملك الموت؟.. وحكم الدعاء على الزوج و3 خطوات للتخلص من الإحباط

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - كتبت- آمال سامي: يقدم “مصراوي” بقسم الإسلاميات، النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوي الدينية، والتي تم نشرها الأثنين…تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية: بالفيديو| رمضان عبد الرازق: التقوى دعوة كل الأنبياء وأقصر طريق لرضا الله بالفيديو| رمضان عبدالمعز يشيد بمؤتمر الإفتاء: تأكيد للريادة العالمية هل ثواب قراءة القرآن من الموبايل مثل القراءة من المصحف؟.. تعرف على رد أمين الفتوى مواظبة على الصلاة لكنها لم تستطع أداءها آخر أسبوع في حياتها.. فهل يغفر الله لها؟ “هو ملك الموت بيموت؟”.. مصطفى حسني يجيب بنص من القرآن خُضت علاقات محرمة فهل يقبل الله توبتي؟.. عمرو خالد يوضح شروط التوبة “لما بتخانق مع جوزي بفضل أدعي عليه”؟.. وأمين الفتوى: لا تخالفي سُنة النبي ﷺ منها هذا الدعاء.. عمرو الورداني: 3 خطوات للتخلص من الإحباط والتشاؤم

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