تراند الفن: وزيرا خارجية إيطاليا وليبيا يبحثان آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات

وكالات

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، في بنغازي مساء الاثنين نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، الذي قام بزيارة للمدينة عقب زيارته للعاصمة طرابلس صباح اليوم، وذلك بحضور السفير الإيطالي بليبيا جوزيبي بوتشينو، والقنصل الإيطالي بالمدينة كارلو باتوري.

وذكرت وزارة الخارجية الليبية في بيان مساء الاثنين، أنه تم استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بتسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى إيطاليا على التأشيرات من القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي، حيث وعد الجانب الإيطالي في هذا الخصوص بأنه سيشرع في ذلك خلال الأيام القادمة، كما تم التطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقبيل مغادرتها لمطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، التقت الوزيرة بالمطار عضو اللجنة العسكرية (5+5) اللواء خيري التميمي، حيث استعرضا سير عمل اللجنة، وما توصلت إليه نتائج في صالح الوطن والمواطن، ومنها تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الرابط بين مصراته/سرت.