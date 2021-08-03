تراند الفن: الفريق الركن «الأزيمع» يستعرض العمليات العسكرية في اليمن مع قائد القوات السودانية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 01:13 صباحاً - التقى معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة اليوم، معالي قائد القوات البرية السودانية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار.

وجرى خلال اللقاء استعراض سير العمليات العسكرية بدعم الجيش الوطني اليمني والجهود المشتركة والمبذولة في العمليات الجارية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل دعم القيادة المشتركة للتحالف لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

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