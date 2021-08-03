تراند الفن: إيران تسجل حصيلة إصابات قياسية بكورونا بسبب سلالة دلتا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - طهران – (د ب أ)

تسبب تفشي سلالة “دلتا” من فيروس كورونا داخل إيران في تسجيل حصيلة قياسية جديدة من الإصابات، بعد يومين فقط من تسجيل حصيلة قياسية في الدولة التي تضررت بشدة من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الإثنين تسجيل 37 ألفا و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتتجاوز الحصيلة القياسية السابقة البالغة 34 ألفا و951 إصابة والتي تم تسجيلها يوم الجمعة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 411 حالة وفاة جديدة، وهي حصيلة أعلى ثلاثة أضعاف من الحصيلة المسجلة قبل ظهور السلالة.

وبهذا يرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الى 3 ملايين و940 ألفا و708 أشخاص والوفيات إلى 91 ألفا و406 حالات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة أنه حتى اليوم تلقى 10 ملايين و285 ألفا و494 مواطنا الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى مليونان و795 الفا و680 اخرين الجرعة الثانية لهذا اللقاح.

وتتعرض المستشفيات وأطقم التمريض لضغوط شديدة بسبب الفيروس حيث امتلأت وحدات الرعاية المركزة وغرف الطوارئ في العديد من المدن. وقد دفع هذا الوضع وزير الصحة سعيد نمكي إلى الدعوة إلى فرض إغلاق لمدة أسبوعين.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة إيسنا بأن طلب نمكي العاجل تم توجيهه مباشرة إلى لجنة أزمة فيروس كورونا اليوم الاثنين ومن المتوقع أن تتم مراجعته وتنفيذه على الفور غدا الثلاثاء.