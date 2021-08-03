تراند الفن: محمد نور يغني “نجمة معدية” مع تريزيجيه في “الجيم” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي: شارك الفنان محمد نور، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو من داخل صالة “الجيم”. وظهر نور، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وهو يغني “نجمة معدية” أحدث أغنيات فرقة “واما” بصحبة اللاعب محمود حسن تريزيجيه. وعلّق نور على الفيديو قائلا: “نزلت من الدائري حلو الوش يا ناس دائري لا مش ممكن لا تبهيري عالي الجو الجو، حبيبي العسل تريزيجيه”. وطرحت فرقة “واما”، التي تضم أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي ونادر حمدي، الأغنية مؤخرًا، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكساج وماستر توما، وأخرج فيديو الأغنية شادي قاسم.



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