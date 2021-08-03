تراند الفن: وزيرة الخارجية الليبية تبحث مع عضو باللجنة العسكرية حل المليشيات وإخراج المرتزقة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - أدمن ‏6 دقائق مضت عرب وعالم 5 زيارة

بنغازي – (أ ش أ): بحثت وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، مع مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي وعضو اللجنة العسكرية (5+5) الفريق خيري التميمي سبل واليات إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وحلّ المليشيات المُسلحة. وذكرت بوابة (أفريقيا) الأخبارية الليبية ان اللقاء تطرق الى استعراض عمل اللجنة العسكرية (5+5) وعدد من الموضوعات ذات الصلة .

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