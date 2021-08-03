تراند الفن: أعراض جسيمة.. تحذير من الصحة العالمية بشأن إصابات الأطفال بكورونا

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - أدمن 10 دقائق مضت أخبار مصر 5 زيارة
كتب- أحمد جمعة:
حذر الدكتور عبدالناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، من زيادة إصابات الأطفال بفيروس كورونا المستجد نتيجة انتشار متحور دلتا.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مستجدات جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط؛ وآخر مستجدات الجائحة مع التركيز على وضع كورونا في تونس وجهود الاستجابة، والوضع الصحي في لبنان بعد مرور عام على انفجار بيروت.
وقال أبو بكر إننا “وجدنا زيادة في إصابة الأطفال بمتحور دلتا مقارنة بالتحورات الأخرى، ودخل بعضهم إلى المستشفيات نتيجة جسامة الأعراض”.
وأشار إلى أن تحور دلتا أصبح الأكثر شيوعا في الفترة الأخيرة، ولدينا 15 دولة بإقليم شرق المتوسط من أصل 22 دولة أبلغت عن هذا التحور.
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