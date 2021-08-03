تراند الفن: بعد اصطدام سيارتي ملاكي.. نقل مصابي حادث أوتوستراد المعادي إلى مستشفى البنك الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة

كتب- محمود الشوربجي: وقع حادث تصادم مساء اليوم، إثر تصادم سيارتين ملاكي بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة قسم شرطة المعادي. وكشفت مصادر أمنية، أنه تم نقل مصابي الحادث إلى مستشفى البنك الأهلي؛ لتلقي العلاج اللازم ومحاولة إسعافهم. أضافت المصادر أن 4 أشخاص، أصيبوا في الحادث، وجرى إسعافهم على الفور. وتلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة قسم شرطة المعادي، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارتي ملاكي مع ميكروباص وإصابة 4 من مستقليها وجاري ورفع آثار الحادث.

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