تراند الفن: وثيقة رسمية.. توجيه مهم من الأحوال المدنية بشأن «الهوية الوطنية»

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أهمية المحافظة على بطاقة الهوية الوطنية، حيث تعد وثيقة رسمية ينبغي الحفاظ عليها وفقا لما نصت عليه الأنظمة.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”: “أن بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على المحافظة عليها”.

⁧وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الاختياري والإلزامي لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين في المملكة.

وأشارت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه يتم استخراج الهوية الوطنية لمن بلغ سن الخامسة عشرة من الأبناء، ويكون ذلك اختياريا بين سن 10 إلى 15 سنة، وإلزامياً بعد إكمال 15 عاماً.

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