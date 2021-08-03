تراند الفن: روبي تطرح أغنية “أمك وأبوك” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي طرحت النجمة روبي، أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم “أمك وأبوك”، عبر قناتها بموقع “يوتيوب”، مساء اليوم الاثنين. أغنية روبي “أمك وأبوك” من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد حمزة، ميكس وماستر ماهر صلاح، وإنتاج الراشدي للإنتاج. يذكر أن أخر أعمال روبي أغنية “قلبي بلاستيك” والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” يوم 31 مايو الماضي، من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح. ومن جانب آخر، تنتظر روبي عرض مسلسلها “شقة 6” على شاهد vip، ويشاركها البطولة النجوم: أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.