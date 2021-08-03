تراند الفن: مشروع سعودي ينتزع 1240 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الرياض (د ب أ)

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام” انتزاع 240ر1 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو، تنوعت ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد، و894 لغمًا مضادًا للدبابات، و336 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وقال المركز في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين إن فريق “مسام” تمكن من نزع 23 لغمًا مضادًا للدبابات و 9 ذخائر غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إضافة إلى نزع 12 لغما مضادا للدبابات و19 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وبذلك يبلغ إجمالي ما تم نزعه من الألغام منذ بداية المشروع 265 ألفا و37 لغمًا، في حين يواصل الفريق تطهير الأراضي اليمنية والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.