تراند الفن: حفتر ووزير الخارجية الإيطالي يبحثان آخر المستجدات والتطورات السياسية في ليبيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - طرابلس – (د ب أ) استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مقرّ القيادة العامة في بنغازي وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية. وبين مكتب إعلام القيادة العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء التباحث في آخر المُستجدات السياسية المُتعلقة بالملف الليبي على الساحة الدولية. كما بحث دي مايو في لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح آخر المستجدات والتطورات السياسية في ليبيا. كان دي مايو قد التقى في طرابلس رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري. وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية أن المشري تطرق خلال لقائه دي مايو إلى ملف القوات الأجنبية وضرورة خروجها من البلاد، مشددًا على مراعاة الأولويات والتفرقة بين القوات التي جاءت بشكل رسمي وبناء على اتفاقية تعاون، وبين قوات المرتزقة غير الرسمية. وشدد المشري على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها. يشار إلى أن من المقرر إجراء انتخابات عامة في ليبيا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.