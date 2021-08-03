تراند الفن: غدًا.. طرح ألبوم “عالم موازي” لـ عبدالمجيد عبدالله بالتزامن مع عيد ميلاده

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتبت- منى الموجي:

أعلن سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، عن إزاحة الستار عن ألبوم المطرب الكبير عبدالمجيد عبدالله “عالم موازي”، وذلك تزامنا مع مناسبة عيد ميلاده يوم 3 أغسطس.

وأعادت حسابات روتانا للصوتيات والمرئيات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة سالم: “قررنا طرح الألبوم المنتظر (عالم موازي) للفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله تزامنا مع الذكرى الجميلة وهي عيد ميلاد هذا النجم المحبوب”، وبذلك يمكن الاستماع لأغاني الألبوم كاملة وحصريا عبر تطبيق “ديزر” الشريك الرسمي العالمي لروتانا.

ويضم الألبوم 22 أغنية هي من إنتاج وتوزيع “روتانا للصوتيات والمرئيات”، ويعود عبدالمجيد بعد 7 سنوات غاب فيها عن إصدار ألبوم غنائي.

يقول عبدالمجيد عبدالله احتفاء بإطلاق ألبومه: “بعد أشهر وأشهر من الاختيارات والتحضيرات والتسجيلات أضع اليوم ألبومي (عالم موازي) بين أيديكم وفي إسماعكم، متمنيا أن يحظى على الإعجاب والتقدير. لقد اجتهدت وسعيت لتقديم الأجود غنائيا وموسيقيا لجمهوري وما توفيقي إلا بالله. كنت قد وعدت أن يتم إطلاق ألبومي (عالم موازي) في عيد الأضحى وجهزت كل شيء لهذا كما أنجزت صور غلاف الألبوم وعرضتها لكم، كي أطمئنكم أن ألبومي على وشك الصدور لكن للأسف الوقت لم يسعفني حينها، خاصة في مسألة الماسترنج الذي انتهى قبل يومين، لكن الآن كل شيء أصبح جاهزا، وسيكون لي لقاء تلفزيوني قريب أخبركم فيه عن جميع كواليس وحكايات ألبومي (عالم موازي)”.

وتابع “وحتى يحين ذلك الوقت أشكر جميع المبدعين من الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوني إنجاز الألبوم، وأوجه التحية للبطلين الذين أشرفا على الألبوم.. الموزع الموسيقي عصام الشرايطي والملحن ياسر بو علي. كذلك أشكر شركتي روتانا للصوتيات والمرئيات ورئيسها التنفيذي أخي سالم الهندي الذي تربطني به صداقة وعشرة عمر، على كل ما قدموه ويقدمونه لي طيلة سنواتي معهم، وكل المحبة لجمهوري الذي دوما يتابعني ويثق باختياراتي والمتحمس لسماع كل جديد لي، ولا أنسى شكر أهل الإعلام الذين هم شركاء نجاح في رحلتي الفنية والمتابعين لي ولحساباتي في السوشيال ميديا.. واعذروني ان كان هناك قصور”.

من جانبه، اعتبر سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ روتانا للصوتيات والمرئيات أن ألبوم “عالم موازي” لـ عبدالمجيد عبدالله يأتي في وقته المناسب ليكون هدية الصيف للجمهور المتعطش لسماع جديد عبدالمجيد في كل الأوقات. وأشار أنه استمع لأغاني ألبوم “عالم موازي”، مضيفا: “كل أغنية فيه هي أقوى من الثانية وهذا ليس بغريب عن أبوعبدالله، المعروف عنه ملكته وتميزه في اختيار الكلمات والألحان والتوزيع الرائع والمناسب، وتوظيف كل هذا لصوته واحساسه الرائعين”، مؤكدا: “عبدالمجيد من الأصوات القلائل في عالم الأغنية الخليجية والعربية وحتى العالمية الذين يمتلكون هذا الإحساس والشجن النادر وعذوبة الصوت الذي يدخل القلب دون استئذان”.