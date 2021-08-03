تراند الفن: هذا ما يحدث لبشرتك عند النوم دون وسادة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتبت- نور جمال

قد يبدو اختيار النوم بدون وسادة أمرًا غير مريح في البداية، ولكنه قد يفيد صحتك بعدة طرق، ولا يقتصر الأمر على آلام الظهر فقط التي يمكن أن تختفي، في الواقع، قد تستيقظ وأنت تبدو أكثر انتعاشًا.

نحن نستخدم العديد من منتجات التجميل للحفاظ على بشرتنا حريرية وناعمة، ولكن آخر شيء نفترضه هو أن فراشنا يمكن أن يساعد بالفعل في تحسين بشرتنا.

ونعرض لكم أشياء بسيطة مثل التخلي عن وسادتك قد يكون سر الاستيقاظ ببشرة أكثر صفاءً وشبابًا، وفقا لما ورد في موقع “Brightside”.

1- يقلل من التجاعيد:

لا يقتصر الأمر على قلة النوم التي تجعلك تبدو أكبر سنًا كما اتضح، فإن غطاء الوسادة الخاص بك قد يتسبب أيضًا في تقدمك في السن.

معظم أغطية الوسائد مصنوعة من القطن، وعلى الرغم من أنها قد تشعر بالراحة، إلا أن هذه المادة تسبب احتكاكا بشرتك، ما يؤدي إلى جفافها، والبشرة التي تفتقر إلى الترطيب هي أكثر عرضة للخطوط الدقيقة، كما أن الجفاف يجعل جميع التجاعيد الموجودة أكثر وضوحًا.

والنوم بدون وسادة يحتاج إلى بعض التعود، لكنه سيفيد بشرتك على المدى الطويل.

2- ستبدو بشرتك أكثر نعومة:

يحتاج جسمك إلى الترطيب ليشعر بأفضل حال، وكذلك بشرتك، تزيل أكياس الوسائد القطنية بشرتك من الرطوبة والزيوت الأساسية التي تحتاجها لتبقى شابة، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى التقشر، مما يجعل بشرتك أقل صحة بمرور الوقت.

3- قد يمنع تهيج الجلد:

إذا كانت بشرتك حساسة ومعرضة لحب الشباب، فقد لا يكون النوم على وسادة قطنية هو الخيار الأفضل، القطن خشن جدًا على الجلد، ويمكن أن يؤدي الاحتكاك الناتج عنه إلى تهيج البشرة الحساسة، ما يؤدي إلى تفاقم حالة الجلد الحالية، نظرًا لأن وسادتك يمكن أن تصبح بسهولة أرضًا خصبة للبكتيريا، فإن النوم مع الضغط على وجهك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من البثور.

4- يساعد بشرتك على التعافي بسرعة أكبر:

عندما تكون نائمًا، ينتقل جسمك بالكامل إلى وضع الاسترداد، وقد حان الوقت لبشرتك لإصلاح نفسها، تتراكم على وسادتك الزيوت وبقايا المكياج من وجهك ليلة بعد ليلة، والنوم ووجهك مضغوطًا يمكن أن يحول نوم الجمال إلى كابوس.

5- تفتيح بشرتك:

قد يؤدي النوم على وسادة طرية جدًا إلى تقليل تدفق الدم إلى الرأس، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى آلام الرقبة والصداع، وقد يجعل بشرتك تبدو جافة وباهتة، ما يتسبب في ضعف الدورة الدموية إلى مشاكل جلدية مختلفة، بما في ذلك تغير اللون والطفح الجلدي والتقشر.

6- ستحصل على عدد أقل من ثنيات النوم:

إذا كنت قد استيقظت يومًا مع وجود خطوط نوم مزعجة على وجهك، فقد تكون وسادتك هي السبب، عندما تذهب إلى النوم، يتسبب غطاء الوسادة القطني السميك في تشكل تجاعيد على جلدك، وعلى الرغم من أن هذه الخطوط ستختفي تدريجياً على مدار اليوم، إلا أن الضرر المتكرر قد يؤدي في النهاية إلى ظهور تجاعيد دائمة.

وإذا وجدت أنه من المستحيل التخلي عن وسادتك المفضلة، فاختر أكياس الوسائد المصنوعة من الأقمشة الأكثر نعومة على بشرتك، مثل الحرير أو الستان ألطف على البشرة من القطن، ويمتص رطوبة أقل، ويمكن أن يساعدك في التخلص من حب الشباب.