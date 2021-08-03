تراند الفن: محمد هنيدي: مش هيجي حد زي شيكابالا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف الفنان محمد هنيدي، عن رأيه في موهبة قائد الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

ورد هنيدي، في اللايف الأول له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، على سؤال أحد متابعيه “أنت الأحرف ولا شيكابالا؟”.

وقال هنيدي: “شيكابالا ده مش هيجي حد زيّه.. بصراحة أه.. بس أكيد لو لعبت قصاده هو عارف إن مستوايا جامد”.

ومن جانب آخر، ينتظر النجم محمد هنيدي طرح فيلمه “الإنس والنمس”، بدور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس الجاري.

“الإنس والنمس” بطولة النجوم: محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي وغيرهم، سيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، قصة وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.