تراند الفن: محمد هنيدي يستعين بـ”فورمة” أمير كرارة.. وهكذا علّق الأخير

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 12:12 صباحاً - كتب- عبدالفتاح العجمي:

استعان الفنان محمد هنيدي، بصورة للفنان أمير كرارة من داخل الجيم، ليشارك في تريند “فورمة الساحل”.

ونشر هنيدي، صورة كرارة مع استبدال وجه الأخير بوجهه، وعلّق عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “فورمة الساحل”.

ومن جانبه، نشر كرارة الصورة الحقيقية إلى جانب المعدلة بواسطة هنيدي، وعلّق عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “أنا أتمرن.. هنيدي يعمل فورمة”.

وكان كرارة، نشر صورة له في الجيم عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، استعرض من خلالها لياقته، يوم الاثنين.

ومن جانب آخر، ينتظر محمد هنيدي طرح فيلمه “الإنس والنمس”، بدور العرض السينمائي يوم 4 أغسطس الجاري.

فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي وغيرهم، ومن إخراج شريف عرفة.

