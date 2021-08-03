تراند الفن: قيس سعيد: باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب التونسي

تونس – (أ ش أ):

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه باق على العهد حتى تتحقق مطالب الشعب التونسي.

وأكد سعيد – خلال استقباله زكية لطرش، الناشطة بالمجتمع المدني بولاية قفصة – على ضرورة عودة الأمور إلى نصابها ومحاسبة كل من استولى على أموال الشعب.

يذكر أن الرئيس التونسي اتخذ قرارات مؤخرا منها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب من أجل ضمان استمرارية الدولة، حيث أكد أن تونس فوق الجميع ولا مجال لتفجيرها من الداخل.

وشدد على حرصه على الحريات والحقوق وأن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط.