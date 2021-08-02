تراند الفن: وزيرة الصحة تتفقد 4 منشآت طبية في الأقصر.. وتسجيل 990 ألف مواطن بالتأمين الشامل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب- أحمد جمعة:

تتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، خلال جولة ميدانية يرافقها فيها الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، اليوم الاثنين.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان اليوم، أنه من المقرر أن تشمل زيارة الدكتورة هالة زايد، اليوم، بمحافظة الأقصر، تفقد عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمقدمة للخدمات الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، وهي، مركز طب أسرة القرنة، وحدة طب أسرة آل عثمان، مستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام سابقًا)، مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقًا).

وأضافت الهيئة، أنه تم تسجيل 990 ألف مواطن حتى الآن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر، وفتح 254 ألف ملف عائلي، كما بلغ إجمالي الفحص الطبي الشامل للمواطنين من خلال المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة أكثر من 170 ألف فحص للاطمئنان على صحتهم والتمتع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وتابعت الهيئة: أنه من المقرر تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر من خلال 59 مركز ووحدة صحية، إضافة إلى 7 مستشفيات، لتوفير الخدمات ولرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، لافتة إلى أنه تبلغ تكلفة تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر 9.625 مليار جنيه.

جدير بالذكر، أنه يرافق رئيس هيئة الرعاية الصحية، اليوم، وزيرة الصحة والسكان في جولتها الميدانية لتفقد عدد من المستشفيات ومراكز ووحدات صحة طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة، والاطمئنان على تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى، وكذلك متابعة استكمال أعمال التطوير الجارية في منشآت المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها.

كما استهلت الوزيرة جولتها الميدانية، اليوم، بتفقد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، ومراجعة توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالحجر الصحي والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحيث وجهت الدكتورة هالة زايد بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاح فيروس كورونا خلال شهر أغسطس الجاري، حرصًا على صحة وسلامة جميع العاملين وضيوف مصر الكرام بالتزامن مع خطة الدولة لتنشيط السياحة والتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

ويرافق وزيرة الصحة والسكان أيضًا في جولتها الميدانية اليوم عددًا من قيادات هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور إسماعيل العربي مدير فرع الهيئة بالأقصر، إضافة إلى عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وهم، الدكتور محمد حساني مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والمهندس خالد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.

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