تراند الفن: عرض برتغالي لناشيء الزمالك لخوض فترة معايشة (مستند)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 مساءً - كتب – رامي بشاي:

تلقى الشاب كريم إمام لاعب فريق 2003 في نادي الزمالك عرضًا لخوض فترة معايشة مع فريق فيتوريا جيمارايش البرتغالي تمهيدًا للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وحصل مصراوي على نسخة من العرض البرتغالي المُرسل للاعب لخوض فترة المعايشة، والتي كان من المقرر لها أن تكون في الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضي.

وتوضيحًا للأمر، أكد كريم إمام في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه نظرًا لظروف الإغلاق التي عانت منها البرتغال في الفترة الماضية، فإنه لم يتمكن من السفر في الوقت المحدد.

وقال اللاعب الشاب: “الخطاب بتاريخ يوليو الماضي، ولكني لم أتمكن من الحصول على تأشيرة الدخول للبرتغال بسبب ظروف الإغلاق المفروضة للحد من فيروس كورونا”.

وينص الخطاب على تحمل النادي البرتغالي لكافة تكاليف انتقالات وإقامة اللاعب من مصر إلى البرتغال.

وأكمل إمام: “تواصلنا مع السفير البرتغالي في مصر خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن تستأنف الإجراءات في نهاية أغسطس الجاري استعدادًا لسفري لخوض المعايشة”.

واختتم: “أخوض حاليًا تدريبات مع علي محمد علي مدرب الأحمال لتجهيزي للموسم الجديد، وأتوجه بالشكر للجهاز الفني في نادي الزمالك لأنه بدونهم لما وصلت لهذه الفرصة”.

الجدير بالذكر أن كريم إمام غير مرتبط بعقد احترافي مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، ليصبح له الحق في السفر إلى البرتغال والتوقيع مع فيتوريا جيمارايش في حالة اجتيازه فترة المعايشة بنجاح.