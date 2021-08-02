تراند الفن: المغرب يفرض حظر تجول ليلي اعتبارًا من الثلاثاء لكبح تفشي كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 مساءً - الرباط – (د ب أ)

أعلنت الحكومة المغربية عن مجموعة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، من بينها فرض حظر تجول ليلي ابتداء من يوم غد الثلاثاء من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأشارت الحكومة في بيان لها إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الحكومة في البيان أن هذه الإجراءات تشمل أيضا عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، و تشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية عند 50 في المئة.