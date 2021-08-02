تراند الفن: الرئيس التونسي يعفي وزيري المالية وتكنولوجيات الاتصال من مهامهما

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت عرب وعالم 10 زيارة

وكالات أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الإثنين أوامر بإعفاء وزير الاقتصاد والمالية ووزير تكنولوجيات الاتصال من مهامها. وشملت القرارات الرئاسية التي أصدرها قيس سعيد الاثنين، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية، إعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرًا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. كما تضمنت إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، تكليف السيّد نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

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