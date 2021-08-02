تراند الفن: المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن عن نتائج القبول النهائي لعدة رتب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:10 مساءً - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب ، عريف ، جندي أول ، جندي).

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير الرجوع للموقع الالكتروني لمنصة (أبشر – توظيف) على الرابطhttps://jobs.sa

أولاً: تعليمات قبل الحضور

– يمنع إدخال أدوية طبية وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

– يمنع احضار الأدوات الحادة والملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها….).

– يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية داخل المعهد أو المركز.

– يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

– نظراً للوضع الراهن لتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).

– رفع مستوى اللياقة البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لا قدر الله.

ثالثاً: المستندات المطلوبة

– أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).

– صور ملونه مقاس 4*3 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 4 صور).

– إحضار أيبان لحساب بنكي مصدق (أن يكون مفعل ومحدث).

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